Большое спасибо Борису и его бригаде за организацию переезда. Все быстро и слаженно. Переезд — это всегда нервно. Но! С Мой переездом все проходит спокойно и четко. Рекомендую ,,Мой переезд,, и Бориса с его бригадой. Спасибо еще раз