БЫСТРЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

и качественные переезды

Только у нас Вы получите безупречный сервис и высокое качество обслуживания.

Наши услуги

Грузовые перевозки

Быстрые грузоперевозки по Днепру и Украине от 50 кг до 5 тонн

Квартирный переезд

Комплексные квартирные переезды на профессиональном уровне

Офисный переезд

Комплексные офисные переезды по Днепру по лучшим условиям

Перевозка мебели

Бережная перевозка и транспортировка любой мебели

Перевозка пианино и роялей

Перевозка по Днепру с использованием упаковке и ремней

Такелажные услуги

Перевозка банкоматов и сейфов

Грузчики

Услуги профессиональных грузчиков мебельщиков

Упаковка

Аккуратная и надежная упаковка вещей

Тарифы на грузоперевозки по Днепру

Mercedes sprinter до 1 тонны

Перевозка мебели спринтером

От 300 грн./час

Объем: 12 м куб.
Минимальный заказ: 2 часа
Стоимость по области: от 16 грн./км

Mercedes sprinter до 2 тонн

Квартирный переезд спринтером

От 350 грн./час

Объем: 16 м куб.
Минимальный заказ: 2 часа
Стоимость по области: от 17 грн./км

Mercedes Atego до 5 тонн

Грузоперевозки Днепре

600 грн./час

Объем: 36 м куб.
Минимальный заказ: 3 часа
Стоимость по области: от 23 грн./км
Гидроборт

Тарифы на услуги грузчиков в Днепре

Стоимость 1 часа работы грузчика:

От 175 грн

Минимальный заказ:

2 часа

  • Переноска тяжелых предметов (более 100кг)
  • Такелажные работы
  • Работа в ночное время
  • Упаковочные материалы
  • Оплачиваются дополнительно

В стоимость входит

Этажность

Погрузка/выгрузка

Сборка мебели

Упаковка личного имущества

Минимальный заказ

truck

600 грн

Home

950 грн

Home

1300 грн

АКЦИЯ

Стоимость работы автомобиля и двух грузчиков

1300 грн

При заказе перевозки одного предмета, вы получаете скидку


100% материальная ответственность
Круглосуточная поддержка
Высокий уровень сервиса грузоперевозок
Выгодные спецпредложения и акции
Опытные водители и аккуратные грузчики
Перевозка грузов по всей Украине
Собственный магазин упаковки
Удобные способы оплаты
Home

Оценка переезда

При сложных переездах - на объект выезжает оценщик, который на месте БЕСПЛАТНО определит стоимость переезда и даст нужные рекомендации по переезду.

Оценить стоимость

Наши преимущества

Любой груз застрахован*

Вы здесь:
  1. Главная

Низкие цены

Срочная подача машины через 30 минут

Работаем 24 часа без выходных

Собственный автопарк

Организуем надежные грузоперевозки с грузчиками по Днепру и всей Украине. Наша компания профессионально занимается организацией квартирного и офисного переезда в Днепре. 

Отзывы

Лариса

Большое спасибо Борису и его бригаде за организацию переезда. Все быстро и слаженно. Переезд — это всегда нервно. Но! С Мой переездом все проходит спокойно и четко. Рекомендую ,,Мой переезд,, и Бориса с его бригадой. Спасибо еще раз

Наталья

Ребята работают профессионально, четко, слаженно, очень доброжелательны! Мы с мужем были приятно удивлены, что так работают в Днепре.

Елена

Переездом очень довольны! Ребята корректные, деликатные, работают добросовестно, без нареканий. Бригадир очень грамотно и ответственно организовал работу.

Максим Валерьевич

Ребята работают профессионально, приятны в общении, очень отзывчивы. Теперь мы знаем, как работают мувинговые компании. Будем обращаться в Вашу компанию!

Павел

Перевозили вещи из Днепра на дачу. Спасибо менеджеру Марине за грамотную консультацию и внимание к интересам заказчика. Машина пришла точно в срок. Вежливые и опрятные грузчики, работали спокойно и быстро. Машина дошла до места назначения на полчаса раньше расчётного времени, весь груз цел и невредим. Никаких дополнительных расходов не потребовалось. Рекомендую эту компанию.

Все отзывы

Наши клиенты

Клиенты, которые уже воспользовались услугами нашей компании!

Home
Home
Home
Home
Home