Лариса
Большое спасибо Борису и его бригаде за организацию переезда. Все быстро и слаженно. Переезд — это всегда нервно. Но! С Мой переездом все проходит спокойно и четко. Рекомендую ,,Мой переезд,, и Бориса с его бригадой. Спасибо еще раз
Стоимость работы автомобиля и двух грузчиков
При заказе перевозки одного предмета, вы получаете скидку
Организуем надежные грузоперевозки с грузчиками по Днепру и всей Украине. Наша компания профессионально занимается организацией квартирного и офисного переезда в Днепре.
Большое спасибо Борису и его бригаде за организацию переезда. Все быстро и слаженно. Переезд — это всегда нервно. Но! С Мой переездом все проходит спокойно и четко. Рекомендую ,,Мой переезд,, и Бориса с его бригадой. Спасибо еще раз
Ребята работают профессионально, четко, слаженно, очень доброжелательны! Мы с мужем были приятно удивлены, что так работают в Днепре.
Переездом очень довольны! Ребята корректные, деликатные, работают добросовестно, без нареканий. Бригадир очень грамотно и ответственно организовал работу.
Ребята работают профессионально, приятны в общении, очень отзывчивы. Теперь мы знаем, как работают мувинговые компании. Будем обращаться в Вашу компанию!
Перевозили вещи из Днепра на дачу. Спасибо менеджеру Марине за грамотную консультацию и внимание к интересам заказчика. Машина пришла точно в срок. Вежливые и опрятные грузчики, работали спокойно и быстро. Машина дошла до места назначения на полчаса раньше расчётного времени, весь груз цел и невредим. Никаких дополнительных расходов не потребовалось. Рекомендую эту компанию.
Мы перезвоним вам для уточнения всех деталей заказа и его стоимости.